Un'auto, il deserto e la voglia di avventura: due vercellesi al Panda Raid

Due vercellesi, Manuel Frigerio e Lorenzo Pallanti sono protagonisti di un'impresa avventurosa nel deserto del Marocco: partiti ieri con la loro Panda super accessoriata, parteciperanno al Panda Raid in Marocco.

A salutarli, augurando loro «in bocca al lupo» da parte di tutta la città, sono stati l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino e il consigliere comunale Stefano Giriolo che, davanti alla basilica di Sant'Andrea, hanno partecipato alla presentazione dell'auto del raid.

Partenza martedì 8 aprile al mattino: tre giorni di viaggio, con tappe a Narbona in Francia e a Valencia in Spagna, per arrivare al punto di incontro con l'organizzazione del Panda Raid ad Almeria. Il 12 aprile prenderanno il traghetto con tutte le altre panda partecipanti diretti a Nador in Marocco.

Andranno verso il deserto e si accamperanno.

Dal giorno dopo partiranno per le 6 tappe in 6 giorni tutte nel deserto del Marocco, con 2000 chilometri di percorso nel deserto per arrivare al traguardo sulla spiaggia di Mehdia in Marocco. Il 19 imbarco da Tangeri per il rientro fino a Genova: la traversata durerà circa tre giorni, con arrivo in mattinata il 22 al porto. Poi rientro Genova-Vercelli

Dicono i due piloti della Panda super accessoriata

«Abbiamo fatto praticamente tutto noi per la preparazione della Panda: mesi e mesi di lavoro, una piccola messa a punto del meccanico e via». Carichi di emozioni e di voglia di avventura.

«Come vicesindaco con delega allo sport faccio i complimenti per l’impresa e auguro ai due vercellesi una bella e felice gara», commenta Mimmo Sabatino.