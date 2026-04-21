Jiujitsu: Ferrero brilla al Bologna Challenge

Sabato 18 aprile si è svolto il Bologna Challenge di jiujitsu al Palazola di Zola Predosa.

Quasi 1000 partecipanti solo nelle categorie adulti, con atleti provenienti da tutta Italia per un totale di 93 team presenti.

Pietro Ferrero con lo stemma Pro Vercelli Bjj lotta nella specialità senza kimono al mattino guadagnandosi oro in categoria e argento negli assoluti, tutti incontri vinti per sottomissione, cedendo il passo a un atleta della 100 kg nella finale di specialità.

Stesso copione al pomeriggio dove Pietro vince l’oro in categoria nella specialità con kimono e un bronzo negli assoluti, tutti incontri vinti per ko con strangolamenti e leve articolari, tranne in semifinale dove perde ai punti con lo stesso atleta della 100 kg .

Ottimo risultato per un atleta come Ferrero che compete a 77 kg e come sempre il più leggero sul podio degli assoluti, questa volta sfavorito dai sorteggi della griglia degli assoluti che hanno messo tutti gli atleti più pesanti nel suo girone. Si lavora ora per gli ultimi due appuntamenti del circuito Unione italiana jiujitsu e per il prossimo campionato italiano Fijlkam in attesa delle date e della location del campionato mondiale JJIF che potrebbe essere in Italia quest’anno.