Saluggia, via libera all'argine a protezione del polo biomedicale e delle scorie radioattive

Via libera della Giunta comunale di Saluggia al progetto esecutivo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico intorno al comprensorio ex Sorin-Avogadro che si trova nell’area posta lungo la Dora Baltea, tra il ponte della linea ferroviaria Torino-Milano e il canale Cavour.

Il complesso ospita dal 1972 un polo focalizzato sul settore biomedicale che rappresenta attualmente il più importante insediamento industriale della provincia di Vercelli, con oltre 1.700 occupati. Nella stessa area sono stoccate le scorie nucleari del reattore Avogadro.

Il progetto approvato oggi consentirà la costruzione di un argine per la mitigazione del rischio idrogeologico legato alla vicinanza della Dora, salvaguardando la sicurezza e il futuro sviluppo del sito industriale, innalzando la protezione intorno al deposito del materiale radioattivo e preservando ulteriormente anche l’abitato di Saluggia.

Il valore dell’opera ammonta a 17 milioni di euro, che verranno erogati al Comune una volta che la Regione Piemonte avrà completato la procedura di registrazione del progetto esecutivo sulla piattaforma europea Rendis, che eroga il finanziamento.

«È stato un percorso lungo e molto impegnativo - commenta il sindaco Libero Farinelli - che ha visto in prima fila l’Amministrazione. Accogliamo il risultato di oggi con grande soddisfazione perché sappiamo quanto quest’opera sia attesa da tutto il territorio. Ringrazio personalmente chi ci ha accompagnato verso un obiettivo più che mai condiviso, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, AIPO, Enea e le aziende del polo biomedicale, Advanced Accelerator Applications, CID, Corcym, Diasorin, LivaNova, Microport. Proseguiamo con la stessa determinazione a per assicurare il compimento di un progetto fondamentale per la nostra comunità».

Successivamente al ricevimento dei fondi, si procederà ad indire i bandi per i lavori e all’individuazione della stazione appaltante. L’obiettivo è quello di posare la prima pietra alla fine del 2026, i lavori richiederanno 24-36 mesi di tempo. L’argine avrà una lunghezza complessiva di 2.800 metri, per un’altezza massima di 4 metri Il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio HY.M. di Torino.