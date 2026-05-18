jiujitsu: Ferrero campione italiano e primo nel ranking

Si è svolta a Jesolo al palazzetto del Turismo nel giorni 15/16/17 maggio 2026 l’ultima gara della stagione 25/26 della Unione Italiana jiujitsu, il campionato italiano. Duemila circa gli atleti in gara a riprova della continua crescita del jiujitsu in Italia e nel mondo, si sono affrontati su 10 tatami nei tre giorni. Pietro Ferrero del Pro Vercelli Bjj lotta nella specialità con kimono venerdì 15, passa il primo turno con l’avversario che non si presenta, poi finalizza rapidamente gli avversari nei tre incontri successivi e raqgiunge il gradino più alto del podio con disinvoltura.

Con questa conquista del titolo italiano 2026 Ferrero vince anche la partecipazione alla Bjj Week, la settimana di stage più grande del mondo, con insegnanti internazionali che si svolge annualmente in Sardegna a metà settembre prima della prima gara della prossima stagione

Nella giornata successiva Ferrero gareggia nella specialità senza kimono dove vince i primi tre incontri per ko e si ferma in finale al secondo posto, per squalifica, per una discutibile interpretazione dell’arbitro di un passaggio, nonostante a un minuto dalla fine dell’incontro fosse in vantaggio con i punti. Argento con l’amaro in bocca quindi, ma i punti guadagnati gli permettono di chiudere la stagione come numero 1 sia nel ranking della specialità con kimono che in quello della specialità senza kimono, confermandosi ai vertici del jiujitsu italiano, con qualche carta da giocarsi anche a livello internazionale . Grande risultato per l’atleta vercellese che non è professionista come altri suoi competitors ma studente universitario in biologia. Ora con le sessioni di esami universitari che si avvicinano e la stagione UIJJ finita sarà giocoforza selezionare qualche gara internazionale di spessore e concentrare le forze su quelle; probabilmente si comincerà con il Mediterranean Open della Jujitsu International Federation o con il Pacific Tour della Sjjf entrambe a inizio giugno. La decisione finale sarà del maestro Roberto Lai a seconda della location del campionato mondiale 2026 ancora in forse causa conflitto in medioriente.