Trino, 3 a 3 col Gattinara nell'ultima giornata. Play out per la Virtus

Promozione

Il Trino conclude il campionato con un pirotecnico pareggio (3-3) con il Gattinara. Entrambe le squadre non avevano più nulla chiedere alla stagione avendo ottenuto ampiamente la salvezza, ma piuttosto lontane dalla zona play-off. Trino in vantaggio dopo appena 6 minuti con Volpatto, pareggio di Baghdadi. Un doppietta di Conti porta il risultato sul 3-1 per i trinesi, il Gattinara accorcia le distanze con D’Ambrosio e nel recupero trova il 3-3 con Linarello. La Virtus Vercelli perde con l’Union Novara (0-1) e dovrà disputare i play-out per rimanere in Promozione. L’avversario saranno gli Orizzonti C.A. che avranno il vantaggio del fattore campo. Si gioca il 17 maggio.