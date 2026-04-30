Trino: vittoria ad Arona e permanenza in Promozione

romozione
Vittoria del Trino ad Arona e di conseguenza acquisizione matematica della permanenza in Promozione. In svantaggio dopo 10 minuti, gli azzurri impattano con Mercandino al 26’, quindi passano ancora con Conti in chiusura della prima frazione, mentre al 90’ Volpatto arrotonda il risultato. Sconfitta per la Virtus Vercelli che cede al fanalino di coda Gravellona, inutile il pari di Tinaglia al 48’. Ad un turno dal termine della stagione la Virtus Vercelli è certo che dovrà disputare i play-out.
Risultati: Arona – Lb Trino 1-3, Gravellona San Pietro – Virtus Vercelli 3-1
LB Trino: Cerruti, Balocco, Pomati, Ciraulo, Buscaglia, Ndiaye, Meo Defilippi, Petrocelli, Mercandino, Brugnera, Conti. A disposizione: Cascardo, Gaita, Massano, Mocca, Troplini, Baggio, Volpatto, Porta, Virga. All. Semenzin.
Prossimo turno: Lb Trino – Gattinara, Virtus Vercelli – Union Novara
1^ Categoria
Il Cigliano si aggiudica il derby con il Livorno/Bianzè e conquista il sesto posto finale, a ridosso della zona play-off. Livorno/Bianzè in vantaggio con Tornari, giallorossi che trovano il pari con Filippo Germano. All’inizio del secondo tempo la marcatura decisiva con Umberto Germano. La classifica premia il CGC Aosta dell’ex Juventus De Ceglie che sale in Promozione, retrocede il Leinì, mentre vanno ai play-out Ponderano, Saint Christophe, Valchiusella e Torri Biellesi. La Pro Palazzolo nel girone F chiude la stagione con un successo in trasferta a Costigliole, rete di Mattei.
Risultati: Livorno/Bianzè – Cigliano 1-2, Costigliole – Pro Palazzolo 0-1