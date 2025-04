Schianto in via Famiglia Jona: un ferito bloccato tra le lamiere

Incidente, nella notte tra martedì e mercoledì, in via Famiglia Jona, nell'area industriale della città. Podopo dopo l'1,30 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per estrarre una persona, ferita e bloccata tra le lamiere di un'Alfa finita contro la recizione di uno stabile.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha estratto dalla vettura l'occupante grazie a tecniche di Primo Soccorso Sanitario, per consegnarlo al personale del 118; in seguito sono state messe in sicurezza la vettura e l'area interessata. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia che si sono occupati dei rilievi.