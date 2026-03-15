Fuori strada con l'auto, conducente in ospedale

Auto fuori strada e conducente in ospedale. Incidente autonomo, itorno alle 18,30 di sabato, sulla SP 31 bis, in Comune di Crescentino. Dopo aver perso il controllo del mezzo, un uomo è finito fuori strada, rimanendo intrappolato all'iterno dell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià: all'arrivo il personale ha provveduto a stabilizzare l'autovettura in bilico su una riva e, in collaborazione con il personale sanitario, a estrarre in sicurezza il ferito, in seguito trasportato all'ospedale di Chivasso. Presenti i Carabinieri di Crescentino per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, la medicalizzata di Chivasso e Volontari della Croce Rossa dì Saluggia per i soccorsi sanitari.