Scontro a Stroppiana, un ferito incastrato tra le lamiere

Scontro, poco prima delle 16 di sabato 25 aprile, sulla SP31 nei pressi del cimitero di Stroppiana. Dopo l'urto con un altro mezzo, una vettura è finita fuori strada, ribaltandosi in un fosso adiacente la carreggiata e intrappolando all'interno una persona, ferita.

Per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli: mediante l'utilizzo di divaricatore e cesoie oleodinamiche, i Vigili del Fuoco hanno creato una via di uscita dall'auto, procedendo a estrarre il malcapitato, poi affidato al personale del 118, così come le persone dell'altro mezzo coinvolto. Tutti sono stati portati all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.

Presente sul posto anche i Carabinieri di Desana per gli accertamenti sulla dinamica e la gestione della viabilità.