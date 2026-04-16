Multe, nel 2025 Vercelli incassa 1,8 milioni

Con 56 milioni di euro è Torino il comune del Piemonte che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Nonostante il valore sia in calo dell’8% rispetto al 2024, il capoluogo piemontese si conferma quarto nella classifica nazionale. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia piemontesi abbiano sfiorato i 72,3 milioni di euro. L’importo, in calo del 6% rispetto al 2024, risulta però superiore dell’8% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra non superava i 67 milioni di euro. I comuni capoluogo di provincia che hanno incassato di più

Torino non solo è il comune piemontese che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali, ma conquista anche il quarto posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di Alessandria, con quasi 4 milioni di euro, seguito da quello di Asti, con 3,3 milioni di euro.

Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia piemontesi si trovano quelli di Novara (3 milioni di euro), Cuneo (quasi 2 milioni di euro) e Vercelli (1,8 milioni di euro). Chiudono la graduatoria regionale il comune di Biella (1,2 milioni) e quello di Verbania, che ha incassato 1,1 milioni di euro.

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia.

In vetta alla classifica, con una multa pro capite pari a 66 euro, si trova ancora una volta il comune di Torino. Segue al secondo posto il comune di Asti, con un valore pro capite pari a 45 euro. Sul gradino più basso del podio c’è il comune di Alessandria (43 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si trovano i comuni di Vercelli (38 euro), Verbania (37 euro), Cuneo (35 euro) e Novara (30 euro). Chiude la graduatoria regionale Biella, con un valore di “multa pro capite” pari a 27 euro.