Robella di Trino, tre serate estive per ballare in piazza

Robella in festa nel fine settimana: in piazza Montagnini, il 13, 14 e 15 giugno sono in programma tre serate organizzate dagli Amici Robellesi con il patrocinio del Comune di Trino e della Provincia di Vercelli. Tre appuntamenti all'insegna della musica, del buon cibo e del divertimento.

Ogni sera, a partire dalle 19,30, la cena sarà curata dagli Amici Robellesi. A seguire, grandi ospiti musicali per animare le notti d’estate: venerdì 13 giugno – Party Band B-SIDE; sabato 14 giugno spazio al liscio con l'orchestra "I Rodigini" e domenica domenica 15 giugno animazione con Radio Gran Paradiso.