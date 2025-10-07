Mezzo pesante si ribalta sulla provinciale tra Trino e il confine con Alessandria

Ha creato parecchi disagi alla viaibilità l'incidente, avvenuto intorno alle 18 di lunedì 6 ottobre sulla Sp31bis, tra Trino e il confine con la provincia di Alessandria.

Un autoarticolato ha prima sbandato e poi terminato il suo percorso capovolto su un fianco impegnando tutta la sede stradale. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli e dal distaccamento Volontario di Trino di procedere con i soccorsi e la messa in sicurezza del mezzo. Così, mentre l' autista del camion è stato trasportato in ospedale dai sanitari per gli accertamenti del caso, ii Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo pesante, dell'area interessata e hanno offerto assistenza mentre il camion veniva raddrizzato dagli operatori del soccorso stradale.

Presenti anche pattuglie dei Carabinieri di Trino e Ronsecco, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale per la gestione della viabilità: la provinciale è poi stata riaperta al traffico in serata.