Addio a Patrizia Ferrarotti, architetto, volontaria ed ex amministratrice comunale. Aveva 50 anni

Trino è in lutto per la morte di Patrizia Ferrarotti, architetto, ex consigliere comunale del Pd, volto conosciuto di tante associazioni di volontariaro. Aveva 50 anni ed è spirata all’hospice di Casale, dov'era ricoverata da alcuni giorni. Architetto apprezzato sul fronte professionale, Patrizia Ferrarotti era sposata con Paolo Rosso, responsabile della Protezione civile di Trino e aveva due figli, Stefano e Cristian.

Più volte consigliere comunale, nel 2014 era stata nominata nel CdA di Atena. «Il Comune di Trino si unisce al cordoglio per la scomparsa di Patrizia Ferrarotti. Consigliere comunale e volontaria in molte associazioni trinesi, Patrizia ha dedicato tempo, passione e impegno al servizio degli altri. Alla famiglia, al marito Paolo Rosso e ai figli, giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Trino», si legge sui social cittadini.

Particolarmente toccante il ricordo di Alessandro Portinaro, ex sindaco, che, con Patti, come tutti la chiamavano, aveva condiviso un lungo percorso politico e umano: «Si è messa sempre generosamente a disposizione della nostra comunità in tutti questi anni: averla conosciuta è stata una grane fortuna», ricorda attraverso i social. Sulla stessa linea anche il ricordo della consigliera regionale Simona Paonessa: «E' stata una persona che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità con grande determinazione, altruismo, sensibilità, attenzione verso gli altri ed il suo territorio», scrive.

Già presidente dell’Anpi Trino e volontaria Pat, durante l'attività amminitrativa si era impegnata nel Comitato Gemellaggio. «Vogliamo ricordarti com’eri, sorridente, piena di energia, sempre pronta a ospitare ragazzi delle città gemelle in occasione di scambi scolastici», scrivono dal direttivo, mentre l'ex sindaco Giovannin Ravasenga ricorda «Una bella persona che lascerà un grande vuoto; una professionista di valore e una donna esemplare per il suo altruismo e la sua cordialità».

I funerali di Patrizia Ferrarotti saranno celebrati giovedì 6 alle 14 nella chiesa parrocchiale di Trino.