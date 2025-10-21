A Lucedio masterclass sul sake

Dopo Risò, si continua a parlare di riso con una serie di iniziative sul territorio. Prima tra tutte, la masterclass dal titolo “Fermenti d’Oriente e d’Occidente. Dal cuore del Giappone a Lucedio” che si terrà domenica 26 ottobre nella sala Capitolare dell’abbazia di Lucedio (con inizio alle ore 17,30).

Protagonista della lezione, introdotta da Paoletta Picco, coordinatore dell'Ecomuseo e tenuta da Brunella Bettati e Simone Chiapuzzi, entrambi sommelier e sake educator, sarà il sake, la bevanda inserita nel Patrimonio Immateriale Unesco, che sta riscuotendo sempre più l’ interesse di esperti, curiosi e appassionati.

La partecipazione alla masterclass, che si chiuderà con una degustazione finale, è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al link: https://sites.google.com/provincia.vercelli.it/ecomuseo-delle-terre-d-acqua/calendario-degli-eventi?authuser=0