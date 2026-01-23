Rogo nel magazzino di una cascina: al lavoro 3 squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio in una cascina di Palazzolo, intorno alle 12,30 di venerdì 23 gennaio. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a deposito all'interno del quale si stavano sviluppando le fiamme che avevano coinvolto una porzione di tetto.

Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, una con l'autoscala dalla centrale provinciale di Vercelli e una con l'autobotte dal distaccamento volontario di Santhià. Grazie al lavoro svolto in collaborazione tra tutto il personale è stato possibile ottenere la completa estinzione del rogo prima che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti.

Non ci sono feriti da segnalare: a svolgere gli accertamenti sulla vicenda sono i carabinieri di Trino.