Controlli nei locali pubblici: una sanzione per irregolarità amministrative

Controlli straordinari del territorio e dei pubblici esercizi, nelle ultime settimane, da parte del personale della Questura di Vercelli. Gli accertamenti all'interno dei locali per la sommistrazione di alimenti e bevande hanno portato a sanzionare un esercizio pubblico per un'irregolarità amministrativa.

Nel corso delle attività, sono stati identificati 78 soggetti, di cui 38 risultate già note alle forze dell'ordine.

Infine, sempre durante l'attività, un autoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.