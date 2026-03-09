Auto in fiamme vicino a Carisio

Auto in fiamme, intorno alle ore 12,15 di domenica 8 marzo, lungo il tratto vercellese della A4 Torino - Milano. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute nei pressi di Carisio, per un incendio autovettura. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme e l'intervento è valso alla completa estinzione e alla messa in sicurezza della zona interessata.

Presente anche la polizia stradale per gli accertamenti di rito.