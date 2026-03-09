Incontro aperto alla città per opporsi alla prepotenza di Israele e al genocidio

Riceviamo e pubblichiamo.

INSIEME PER GAZA VERCELLI Organizza

VENERDI’ 13 MARZO

alle ore 18,30

presso

CIRCOLINO DELL’ISOLA

Via Trieste, 2 - Vercelli

un incontro aperto alla città per conoscere e discutere insieme quali sono le azioni concrete che tutti i cittadini possono singolarmente mettere in atto per opporsi alla prepotenza di Israele e al genocidio.

Sarà presente CARLO TAGLIACOZZO di BDS Torino (Boicotta, Disinvesti, Sanzioni) che, in qualità di giornalista da molti anni si occupa di campagne di boicottaggio e di Palestina, che porterà la sua esperienza e i dati aggiornati sulla campagna in atto e sugli effetti che sta producendo.

Da remoto sarà in collegamento con noi RAFFAELLA TARICCO responsabile dell’associazione UN AIUTO PER LA PALESTINA per la quale verranno raccolte offerte nel corso della serata.

“A tutte le cittadine e a tutti i cittadini e a coloro che si mobilitano per condannare il genocidio a Gaza e in solidarietà con la Palestina chiediamo: di sostenere e amplificare le richieste del movimento internazionale BDS a guida palestinese; di portare avanti campagne di boicottaggio e disinvestimento per fare cessare le complicità con Israele di aziende, istituzioni e università

Mettere fine a qualsiasi complicità con Israele, è la via per fermare il genocidio e sostenere concretamente la lotta del popolo palestinese per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza.”

Info su BDS Italia e su come attivarsi nelle nostre campagne sul sito (bdsitalia.org) e sui nostri social media (@bdsitalia).