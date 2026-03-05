Palestro, treno fermo per un 25enne senza biglietto: denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Sartirana Lomellina hanno denunciato a piede libero un 25enne, ritenuto responsabile di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

L’episodio è avvenuto alle ore 14:40 di ieri, quando i Carabinieri sono stati allertati, tramite una segnalazione al NUE112, di un episodio di irregolarità a bordo di un treno regionale sulla tratta Vercelli-Mortara. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo era stato sorpreso a viaggiare sul convoglio senza regolare biglietto.

Nonostante l’invito del capotreno ad acquistare sul momento il titolo di viaggio o, in alternativa, a scendere dal treno alla successiva fermata, il ventiquattrenne si è rifiutato, causando un ritardo considerevole nel servizio ferroviario di oltre 1h. La situazione ha richiesto l’intervento delle FF.OO. Sul posto, che hanno indotto il giovane ad allontanarsi, non prima di aver ricevuto una sanzione amministrativa dall’importo di circa 52,00 euro per la violazione delle normative sul trasporto pubblico.

Per il ragazzo è scattata inoltre la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.