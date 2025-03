Auto contro scooter: ferito un bimbo di 8 anni

Un bambino di otto anni stato elitrasportato al Regina Margherita di Torino, nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto in piazza Lazio, a Vercelli. Secondo le prime ricostruzioni lo scooter guidato dal padre del piccolo si è scontrato con un’auto: sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il 118 e i sanitari hanno deciso di disporre il trasferimento deIl bambino al Regina Margherita, dov'è stato ricoverato in codice giallo. Nessuna conseguenza per il padre e per l’autista dell’altro veicolo: cause e responsabilità dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.