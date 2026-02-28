 / Cronaca

Arresto cardiaco sul campo di calcio, paura per un 24 enne

Soccorso e rianimato, è ora in terapia intensiva a Novara

Un ragazzo di 24 anni, D.P., è stato colto da arresto cardiaco mentre stava giocando a calcio a Crova, impegnato in una partita valevole per il campionato di calcio Csi Crova-Livorno Ferraris.
I presenti, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell'equipe sanitaria.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Successivamente il 24enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Novara, dove è stato sottoposto alle cure necessarie di rianimazione cardiochirurgica.
Il giovane si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva.

