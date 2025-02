Sabato la commemorazione dei partigiani uccisi 80 anni fa al Poligono

La sezione Anpi - Città di Vercelli “Anna Marengo” ricorda sabato l’ottantesimo anniversario della spietata esecuzione, avvenuta il 27 febbraio 1945 per mano dei fascisti, dei partigiani Renzo Dreussi “Baracca”, Alcide Cassetta “Vento”, Clito Mosca “Bomba” al Poligono di Tiro, e ricorda Alfonso Visentin “Passatore” ucciso nello stesso luogo nel novembre del 1944.

Sabato 1° marzo, alle 10,30 al Poligono di Tiro, sul lungosesia, si terrà una cerimonia commemorativa con relatore Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia: l'appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un'occasione per conoscere una pagina drammatica del recente passato vercellese.