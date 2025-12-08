Pranzo di Natale di Sant'Egidio, inizia la raccolta di doni e offerte

La Comunità di Sant'Egidio inizia oggi, lunedì 8 dicembre, i preparativi per il pranzo di Natale con i poveri, in programma il 25 dicembre a partire dalle 12.15 nella chiesa di San Lorenzo , in corso Libertà 188, angolo via Cagna.

I partecipanti al pranzo saranno famiglie e adulti in difficoltà, persone senza fissa dimora, anziani soli seguiti dalla Comunità durante l’anno e invitati personalmente. Al termine, musica e l’immancabile visita di Babbo Natale, con la distribuzione di un dono a ciascuno dei presenti. Nei giorni che precedono e seguono Natale verranno distribuiti doni anche a famiglie e singoli che non potranno essere presenti al pranzo. Tanti, insomma, saranno raggiunti da questa grande festa di famiglia.

Il pranzo di Natale con i poveri è una tradizione della Comunità dal 1982, a partire da quel primo pranzo offerto a 40 anziani soli e malati nella splendida basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. «Quest'anno - spiegano dalla Comunità - avrà un significato particolare: in un tempo difficile e doloroso come quello che stiamo vivendo, segnato dall'inasprirsi dei conflitti e delle violenze in tante parti del mondo, la festa di Natale esprime la speranza che la guerra non sia l'ultima parola e possa sorgere un'alba di pace per tutti i popoli della terra».

Oggi, dalle 15 alle 18, la chiesa di San Lorenzo è aperta per la raccolta di offerte e doni da destinare dell’evento natalizio. Per confezionare i regali si raccolgono portafogli; coperte piccole di pile ; ombrellini, k-way; marsupi; zainetti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima, pigiami; camicie, maglioni e tute unisex, foulards, prodotti per l'igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, saponette, schiuma da barba, lamette…) , bigiotteria, giocattoli, dolci natalizi. I capi di abbigliamento e i doni in genere devono essere nuovi, non si raccolgono abiti o oggetti usati.

La raccolta proseguireà sabato 13 dicembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica 14 dicembre dalle 15 alle 18; sabato 20 dicembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica 21 dicembre dalle 15 alle 18. Per offrire la propria disponibilità all’allestimento dell’iniziativa o accordarsi per la consegna delle offerte e i regali, è possibile telefonare al 333.6369702, oppure inviare mail a info@csepiemonte.org.