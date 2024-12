Quattro feriti in uno scontro: due sono al Cto

Grave incidente, nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 15, lungo la Trossi, all'altezza di Quinto Vercellese. Quattro persone sono rimaste ferite e, per due di loro, si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al Cto di Torino, dopo un incidente che ha coinvolto due vetture.

Per i soccorsi è intervenuta la squadra della centrale dei Vigili del Fuoco di Vercelli che, giunta sulla SP230 ha estratto dai veicoli grazie a tecniche di primo soccorso sanitario i quattro occupati dei mezzi per poi affidarne due ai sanitari che li hanno trasportati all'ospedale di Vercelli, mentre gli altri due sono stati elitraspostati al Cto.

Successivamente sono state fatte le opere di messa in sicurezza e di rispristino della viabilità.

Sul posto Polizia e Carabinieri per la ricostruzione della dinamica e i rilievi del caso.