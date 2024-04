Addio a Mariuccia Gallo, volto della storica Tipografia

Lutto in città per la morte di Maria Gallo Lobascio, la "signora Mariuccia" dell'omonima tipografia che oggi ha sede in via Caduti sul Lavoro.

Aveva 91 anni ed era la figlia del fondatore di una delle tipografie più conosciute: le Arti Grafiche Gallo erano state fondate nel 1948 con la prima sede in via Cirene, prima di trasferirsi all'Isola e infine nell'area ex Montefibre. A portare avanti l'attività, oggi, sono uno dei figli della donna, Francesco Lobascio con il cugino Cesare Rinaldi. Ma lei, la signora Mariuccia, che si era sempre occupata di amministrazione e contabilità, è stata fino ad anni molto recenti un punto di riferimento per l'attività. Persona colta, di grande carattere e simpatia, era stata un punto di riferimento per i clienti e i tanti artisti che avevano frequentato la sua tipografia, della quale raccontava con passione attività e storia.

Sempre vicina alla vita della città e del rione, la "signora Mariuccia" metteva a disposizione i locali della Tipografia per le mostre d'arte allestite nel corso della Sagra dell'Agnolotto. E, nell'ultima edizione della manifestazione, nel settembre 2019, il Comitato rione Cervetto aveva voluto ringraziarla, consegnandole il riconoscimento intitolato a “Francesco Leale”.

Vicinissima anche al mondo del Carnevale, che l'aveva insignita del Premio Majin per sempre, Mariuccia Gallo Lobascio viene ricordata con un toccante post del Comitato Manifestazioni: «Il mondo del Carnevale vercellese e tutti gli amici del Comitato Manifestazioni ricordano con commozione Mariuccia Gallo Lobascio, scomparsa in queste ore. La ricordano per la sua vicinanza alle tante iniziative del Comitato, per la disponibilità, sua e dell'azienda che per tantissimi anni ha gestito con il papà, il cognato e poi con il figlio Franco e il nipote Cesare, e per l'entusiasmo che l'hanno vista sempre partecipe fino a ricevere, nel 2009, il riconoscimento di "Bela Majin per sempre", istituito quell'anno proprio per la prima volta. Con la sua azienda e la sua persona Mariuccia è stata un riferimento importante per il mondo dell'arte, della cultura e delle tradizioni vercellesi; la ricorderemo sempre con grandissimo affetto e riconoscenza».

Mariuccia Gallo lascia i Marco, Giorgio (ex insegnante, appassionato musicista e allenatore conosciuto e apprezzato nel mondo del basket e del minibasket) e Francesco: i funerali saranno celebrati sabato alle 10,30 nella chiesa della Maddalene dove domani, venerdì, alle 16, sarà recitato il Rosario.