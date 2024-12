Rive si mobilita per l'addio a Simone Friolotto, morto a 39 anni

Rive si mobilità per l'addio a Simone Friolotto, il 39enne deceduto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente avvenuto sulla Tangenziale di Vercelli, nella zona del cimitero di Billiemme.

«In una comunità piccola come quella di Rive ci si può sentire come in una grande famiglia e quando uno di noi “va avanti” è sempre doloroso dirgli addio. E lo è ancora di più quando avviene in circostanze tragiche, come accaduto per il nostro concittadino Simone Friolotto, deceduto sabato mattina in un incidente stradale - si legge in una nota del Comune -. Stante l’assenza di famigliari che riescano ad assicurargli il servizio funebre, fin da subito alcuni amici si sono attivati per poter garantire a Simone un ultimo saluto dignitoso e, per questo, chi volesse può contribuire alla raccolta fondi».

Per la raccolta fondi si stanno dando da fare alcuni amici di Simone.

Che dicono: Ora ci stiamo muovendo noi amici in accordo col sindaco di Rive e quello di Stroppiana, per raccogliere donazioni che andranno devolute all'agenzia funebre, che ha in carico il funerale.

La raccolta avviene presso il negozio alimentare Pan e Salam di Rive e presso la Trattoria Pizzeria da Marcolino di Stroppiana. È stato aperto anche un Satispay

https://web.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--53266834-5F6B-4C17-97D2-A2AF5DF21622?locale=it