Canna fumaria in fiamme a Caresanablot

Principio di incendio, nella tarda serata di lunedì 10 marzo, a Caresanablot. Dopo le 23 una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli più una con l'autobotte e una con l'autoscala sono intervenute a Caresanablot in via Vercelli per il principio di incendio di un'abitazione.

All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco tutte le persone erano state evacuate dall'abitazione: dopo aver verificato le condizioni di canna fumaria e camino, all'interno del quale le fiamme erano già estinte, il personale ha fatto il rientro in sede.

Presenti i Carabinieri di Vercelli