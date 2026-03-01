Crova, addio Daniele. Morto il giovane colpito da arresto cardiaco durante la partita

Non ce l'ha fatta Davide Pairotto, il calciatore del Crova colpito da un arresto cardiaco, ieri, sabato 28 febbraio mentre stava rientrando negli spogliatoi nell'intervallo dell'incontro tra Crova e Livorno Ferraris, partita di calcio del campionato di Csi.

Il giovane, che si era improvvisamente accasciato sul terreno di gioco sotto gli occhi dei compagni e dei presenti, è spirato nella tarda mattinata di domenica all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato portato dall'elisoccorso e dove era ricoverato in terapia intensiva dopo lunghe manovre di rianimazione cardicaca.

Una terribile notizia che ha gettato nello sconforto la famiglia del ragazzo, classe 2002 - avrebbe compiuto 24 anni a maggio -, gli amici, i compagni di squadra e tutti gli sportivi.

La data delle esequie verrà fissata nelle prossime ore.



