PFV sconfitta, ma con uno scarto minimo

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone titolo regionale – 3^ giornata di andata

Venerdì 28 febbraio 2025 - ore 21,00 – a Rivoli - paladonbosco

Auxilium ad Quintum - Pallacanestro Femminile Vercelli – 53-47

(Parziali: 13-2; 20-23; 40-40; 53-47)

Tabellino PFV: Bertelegni; Liberali n.e. ; Ansu 14; Buffa 13; Acciarino 10; Deangelis; Stile n.e.; Sarrocco 2; Chillini; Gentilini 2; Dockrill; Coralluzzo 6.. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Nell’anticipo infrasettimanale della terza giornata di andata del girone per il titolo, la PFV è stata sconfitta a Rivoli da Auxilium ad Quintum per 53-47, ancora una volta, quindi, con uno scarto minimo, a conferma che la squadra vercellese si sta battendo con onore al cospetto di formazioni ben più attrezzate.

L’approccio alla gara, peraltro, è stato a dir poco disastroso per la PFV, manco si trattasse di una delle formazioni giovanili alle prime armi che, tremebonde, vanno in trasferta e prima di capire dove si trovano vanno in tilt e sotto nel punteggio nei primi minuti.

Alla fine del primo quarto, infatti, le padrone di casa conducevano per 13-2 (canestro di Gentilini per la PFV) e le ospiti non trovavano assolutamente la via del canestro.

Ma certamente non poteva essere questa la partita, tanto che nel secondo periodo, la PFV aveva una bella reazione e con un perentorio 21-7 ribaltava il risultato per il 20-23 di metà gara.

In questa fase Buffa segnava tre triple in sequenza ed Acciarino, Ansu , Coralluzzo e Sarrocco sospingevano la squadra vercellese, dopo aver ritrovato buone percentuali di tiro che prima sembravano del tutto dimenticate..

Nel terzo periodo la gara restava in buon equilibrio, sia nel gioco che nel punteggio, con Rivoli che pareggiava 40-40 sul finale di quarto.

Nella volta finale Auxilium mostrava , però, di avere un po’ più di lucidità ed energia, mentre le vercellesi non riuscivano a sfruttare le occasioni presentatesi per agganciarle, e finiva a -6 per la squadra di Davide Simone che comunque si è ben battuta per quasi tutta la gara, tranne che in quello sciagurato primo periodo che, di fatto, ha finito per condizionare e compromettere il risultato finale.

Le vercellesi non hanno tirato male, con 16 su 33 da due, ma soltanto 3 su 11 da tre (solo Buffa ci ha preso, con 3 su 3) e 6 su 10 ai liberi, ma hanno perso un po’ troppi palloni (13 contro 10 recuperati) e non sono state sufficienti nei ribalzi offensivi (solo 7 catturati).

Prossima gara per la PFVdi serie B, sabato 8 marzo alle 20.45 a Vercelli, Palapiacco, contro Granda College di Cuneo.