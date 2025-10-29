PFV under 19 travolta dall'Arona

Niente da fare per la PFV Under 19 “Carmen Fiori” sonoramente sconfitta ad Arona, da Arona Basket, per 104-30 in una gara che, come appare anche soltanto leggendo il risultato finale ed i parziali dei quarti, non ha avuto storia.

Le lacuali si sono subito imposte prendendo il controllo della partita mentre le vercellesi non sono state in grado di opporre una efficace resistenza.

Già al primo quarto le padrone di casa erano sul +20 e, giocando certamente con maggior tecnica, fisicità ed intensità della PFV hanno via via incrementato il loro vantaggio, chiudendo 51-17 all’intervallo lungo e 77-24 al 30’.

Questa progressione la dice lunga sulla superiorità mostrata dalle aronesi in campo e deve spronare le vercellesi a lavorare per fare meglio, magari già nella gara di ritorno fra le mura amiche.

Va comunque ricordato che il limite di età della categoria è fissato per le nate nel 2007, con possibili deroghe per due 2006 e che le vercellesi, fatte salve due giocatrici del 2007, schierano tutte giovani degli anni 2008 e 2009, quindi di uno/due anni sotto il limite di età, in proiezione futura. Ed a questi livelli è un fatto che ha la sua importanza in termini di rendimento e di risultati.

Prossima gara lunedì 3 novembre alle ore 19,30 a Vercelli, palestra Sc. Media Pertini, corso Tanaro 3 contro Derthona Basket, altro confronto che si può definire tranquillamente proibitivo.

Ma le partite bisogna giocarle prima di dire qualsiasi cosa.

Arona Basket -Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – 104-30

(Parziali: 29-9; 51-17; 77-24; 104-30)



Tabellino: Stacchini 2; Haxhiasi 3; Maltese A. 2; Valentini; Fall; Giuliani 2; Cavalli 11; Nicosia; Prinetti 8; Gabotto 2; Tagliabue. – All.re Michele Fioretti