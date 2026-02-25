Mezza tonnellata di rifiuti abbandonati in un bosco: quattro denunce e multa da 12 mila euro

A pochi mesi dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2025 che ha inasprito sanzioni e responsabilità penali per gli illeciti ambientali, nella provincia di Vercelli sono state denunciate 4 persone. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Albano, attraverso un’attività di monitoraggio eseguita con l’ausilio di sistemi di video sorveglianza messi a disposizione dal Comune di Quinto, hanno individuato i responsabili dell’abbandono di circa 500 chili di rifiuti solidi urbani operato in un’area boscata sita in prossimità del bivio del medesimo Comune.

I responsabili, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche asseverate, si sono adoperati per rimuovere i rifiuti che essi stessi avevano abbandonato e sono stati ammessi al pagamento in sede amministrativa di un importo complessivo pari a 12.000 euro.

L’ area, ove sono ancora presenti rifiuti riconducibili ad abbandoni perpetrati negli anni, verrà riportata al suo naturale splendore grazie all’azione sinergica del Comune di Quinto e della Provincia. Le recenti modifiche normative testimoniano la rilevanza attribuita alla tutela di un bene collettivo come l’ambiente.

Fenomeni quali l’abbandono dei rifiuti da parte di privati sono puniti con ammenda da 1.500 a 18.000 euro e, nel caso di commissione del reato mediante veicolo, è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. L'attività dei Carabinieri Forestale di Albano dimostra ancora una volta come la vigilanza costante e l'utilizzo di moderne tecniche di investigazione siano strumenti fondamentali per contrastare il degrado ambientale. Nessuna tolleranza dunque per chi, contro ogni senso civico danneggia l’ambiente, il patrimonio paesaggistico e la salute pubblica.