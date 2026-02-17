Investito sulla A4 tra Balocco e Carisio: è gravissimo

Gravissimo incidente sul tratto autostradale della A4 Torino-Milano, tra i caselli di Balocco e Carisio in direzione Torino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18,30.

Un uomo, sceso dall'auto in panne, è stato travolto da un altro automobilista sopraggiunto a elevata velocità: è stato sbalzato in aria, riportando gravissime lesioni per l'impatto con il mezzo e con l'asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi: dalla centrale operativa è stata inviata un’ambulanza del 118 da Novara, insieme a una pattuglia della Polizia Stradale di Novara Est per i rilievi e la gestione della viabilità. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Maggiore Novara, dove è ricoverato in condizioni giudicate gravissime.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: nel tratto interessato si sono formati circa tre chilometri di coda in direzione Torino. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

(notizia in aggiornamento)