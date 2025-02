Sorpresi di notte con il Doblò carico di rame rubato: due arresti

Hanno notato un Fiat Doblò procedere, a velocità sostenuta e in un orario insolito in un'area periferica del comune di Borgosesia. Insospettiti, i Carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio di controllo notturno, hanno così deciso di seguire il mezzo per procedere a un controllo degli occupanti. Quando il Doblò ha imboccato la sp 72 percorrendo a una certa velocità le prime curve, i militari hanno acceso lampeggianti e sirena per intimare al mezzo di fermarsi. Incurante delle segnalazioni, invece, il conduttore ha cercato di far perdere le proprie tracce, procedendo a velocità sostenuta.