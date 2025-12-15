Droga, arresti e perquisizioni: in corso un'operazione a contrasto dello spaccio

Cinque misure cautelari, di cui tre in carcere, nei confronti di altrettante persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, la Polizia di Stato, in particolare personale della Squadra Mobile e della Questura di Vercelli, con l’apporto di personale delle Squadre Mobili di province limitrofe e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato, sta dando esecuzione a diverse misure cautelari nei comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato, e Pontestura: attualmente, sono 5 i destinatari di misure cautelari, di cui tre in carcere; inoltre, sono in corso perquisizioni in numerosi locali nella disponibilità di tali soggetti e di altri indagati a piede libero.

(notizia in aggiornamento)