Al Piola finisce 0-0: un'occasione persa

La Pro non sfonda contro contro il Trento. Al Piola finisce 0-0 un match che avrebbe potuto permettere ai bianchi di compiere un balzo decisivo verso la salvezza. Il team di Banchini non è riuscito a capitalizzare il lavoro fatto: se la difesa ha concesso poco, o quasi nulla al Trento, l'attacco continua ad andare in sofferenza: un gol 8a Lecco) nelle ultime quattro partite rappresentano un trend da invertire al più presto.

Qualche sorpresa nell'undici iniziale: in difesa Banchini recupera De Marino, con i "soliti" compagni di reparto Clemente e Marchetti; a centrocampo Rutigliano dal 1' con Emmanuello regita, Vigiani esterno e Pino. Le batterie offensive sono affidate al tandem Comi-Coppola, con Saifa e Romairone in stand by pronti a entrare in corsa. I risultati della Clodiense ko nell'anticipo con l'Alcione (2-0) e il pari 0-0 uscito nel match pomeridiano a Busto in Pro Patria-Caldiero, offre ai bianchi un prezioso assist per compiere un ulteriore balzo verso la salvezza diretta. Pro nella tradizionale divisa bianca; Trento in un'inedita assisa arancione.

Pro che parte meglio dai blocchi: meno di un minuto e i bianchi si procurano una punizione dai venti metri che non produce effetti; 4' Vigiani servito in diagonale entra in area dalla destra e costringe Barlocco a una respinta non facile. Primo angolo per la Pro al 10'. Emmanuello dalla bandierina: Comi ci prova in spaccata, poi tenta di ribadire in rete di testa: la difesa trentina si salva. Primo giallo del match: giallo per Rutigliano (intervento su Venturini). Pro a fare la partita, buon pressing dei bianchi: Trento che si fa vedere con una conclusione dal limite di Accornero, rimpallata e neutralizzata da Franchi. Dopo un avvio a buoni ritmi, il match vive un momento di stanca, interrotto da numerosi falli; con il Trento che dopo un inizio complicato sta riordinando le idee. 28': Clemente per Rutigliano, tiro di controbalzo alto sulla traversa. 32': Viggiani dal limite, conclusione poco potente, bloccata senza problemi da Barlocco. 35': Comi si eleva in area e di testa impegna Barlocco: l'arbitro però fischia fallo in attacco per la punta bianca. 38': Si fa vedere il Trento: Disanto ci prova dalla distanza ma senza inquadrare la porta. Ci si avvia al termine della prima frazione senza sussulti. 45': Clemente resta a terra dopo uno scontro mentre scade il primo tempo. 1' di recupero. Al riposo sullo 0-0. Pro più intraprendente e pericolosa, anche se il risultato, al momento è quello che rispecchia quanto visto al "Piola-Robbiano".

Ripresa. Cambio nella Pro, fuori Rutigliano dentro Schenetti. E' dei bianchi il primo squillo: 5' Comi ,servito in area da posizione defilata, lascia partire un diagonale potente respinto da Barlocco. Come nella prima frazione è la Pro a fare la partita, con il Trento che si limita a controllare. 12': Comi di testa servito da Clemente: palla fuori. 20': esce Coppola per lasciare spazio a Siafa. Ammonito Cappelletti per intervento duro su Comi. Nel Trento fuori Accornero, dentro Anastasia. Giallo pesante per Clemente: era in diffida, salterà la sfida di Arzignano. Fase con pochi sussulti che si sta trascinando stancamente verso gli ultimi 10'. 34'. Comi toccato duro in un contrasto nell'area del Trento resta a terra. Il bomber costretto a uscire; nel Trento Petrovic rileva Peralta.38': clamorosa occasione per la Pro: cross dalla destra di Clemente: palla che attraversa l'area e arriva sui piedi di Emmanuello che alza troppo la mira e spreca l'occasione più ghiotta: si resta sullo 0-0. 43': Anastasia ci prova da fuori: palla "strozzata" sul fondo. 45': brivido per la Pro: Anastasia calcia al volo da posizione defilata palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde a lato: che spavento. 5' di recupero. Occasione per Di Carmine: tiro al volo sul fondo. Punizione dal lato sinistro dell'area per la Pro: niente di fatto. Finisce 0-0. Pro che torna a fare punti dopo tre ko anche se il pari ha il sapore agrodolce di un'occasione sprecata. Bianchi al momento ancora fuori dai playout. Miglioramenti dal punto di vista difensivo: Trento quasi mai pericoloso e con tiri dalla distanza, mentre resta il problema della finalizzazione.

PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti, De Marino; Pino, Vigiani (43' st Niang), Emmanuello, Rutigliano (1' st Schenetti), Iezzi; Coppola (20' st Siafa), Comi (35' st Romairone).

In panchina: Rizzo, Cirillo, Iotti, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Condello, Antolini, Carosso.

Allenatore: Banchini.



TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Trainotti, Cappelletti, Maffei; Peralta (35' st Petrovic), Di Cosmo, Giannotti; Disanto, Di Carmine, Accornero (23' st Anastasia).

In panchina: Tommasi, Barison, Cappelli, Puzic,Titi.

Allenatore: Tabbiani.



ARBITRO: Recchia di Brindisi.



RETI:



NOTE: pomeriggio fresco. Spettatori . Ammoniti: Rutigliano, Cappelletti, Clemente.Vitturini. Calci d'angolo 1-0. Recupero 1',.