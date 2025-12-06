Pro sotto di un gol dopo 45'

Pro Vercelli – Renate 0-1
Marcatori: Karlsson(R)al 18';
Primo tempo
Primi sette minuti. Pressione e possesso palla della Pro ma la prima conclusione è del Renate con Ruiz: tiro che termina sul fondo.
Molto bene sulla destra la coppia Piran-Akpa Akpro.
Fallo (involontario) di Huiberts al limite dell'area, punizione, sinistro perfetto di Karlsson che aggira la barriera e trafigge Livieri, Renate in vantaggio al 18'.
Comi reclama un penalty, per uno sgambetto in area. FVS: l'arbitro fa proseguire.
La manovra dsella Pro Vercelli adesso è macchinosa. Poco gioco sugli esterni.Anche la coppia di destra Piran-Akpa Apro sembra in difficoltà. Meno 10 alla fine del primo tempo.
Secondo tempo
Formazioni:
Pro Vercelli: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Huiberts, El Bouchataoui; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Passador, Mallahi, Burruano, Coppola, Haoudi, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Pino, Anton. All. Santoni.
Renate: Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Delcarro, Rossi, Calì, Ruiz Giraldo; Anelli, Karlsson. A disposizione: Bartoccioni, Spalluto, Ori, Bonetti, Ziu, Vassallo, Meloni, Nene, De Leo. All. Foschi.
Arbitro: Migliorini, sez. di Verona.
Ammoniti: Calì del Renate;