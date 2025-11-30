Pagelle della Pro Vercelli che ha pareggiato con l'Inter U23

Passador: 6,5
Tre belle parate, due però erano a gioco fermo. Buona prova, una conferma.
Piran: 6
Alcuni buoni cross dalla destra, ma è meno brillante del solito.
Clemente: 6,5
Sempre più sicuro come difensore centrale. Una delle tante scommesse vinte da Santoni.
Coccolo: 6,5
Sempre pronto a chiudere, ottima l'intesa con Clemente.
Pino: 6
Si limita a difendere, e lo fa anche bene.
Burruano: 6,5
Gran bel primo tempo, poi cala un po', ma ha dimostrato di meritare la maglia da titolare.
El Bouchataoui: 6+
Nel primo quarto d'ora è il faro del centrocampo. Poi la luce si affievola... Sfortunato nell'autogol. Succede.
Iotti: 7,5
Onnipresente. Macina chilometri, smista palle e soprattutto fa un grande e prezioso lavoro di interdizione soprattutto nel finale.
Rutigliano: 7
Santoni lo sta impiango come terzo attaccante. Come ala è atipica, predilige giocare sul centrodestra. Oggi ha segnato un gran gol, e si è prodigato anche nei recuperi per dare una mano al centrocampo.
Akpa Akpro: 6+
Giusto insistere su questo giocatore che svaria e sa rendersi pericoloso. Amnche lui, però, è calato nel finale.
A. Sow: 6
Qualche spunto, ma si è visto poco.
Carosso: 6
Huiberts: 6
O. Sow: 6
Haoudi: n.g.
Comi: 7 (Stava per segnare un eurogol).
Santoni: 7
Un punto importante conquistato e una squadra in crescita.