Pagelle della Pro Vercelli che ha pareggiato con l'Inter U23

Passador: 6,5

Tre belle parate, due però erano a gioco fermo. Buona prova, una conferma.

Piran: 6

Alcuni buoni cross dalla destra, ma è meno brillante del solito.



Clemente: 6,5

Sempre più sicuro come difensore centrale. Una delle tante scommesse vinte da Santoni.

Coccolo: 6,5

Sempre pronto a chiudere, ottima l'intesa con Clemente.



Pino: 6

Si limita a difendere, e lo fa anche bene.

Burruano: 6,5

Gran bel primo tempo, poi cala un po', ma ha dimostrato di meritare la maglia da titolare.

El Bouchataoui: 6+

Nel primo quarto d'ora è il faro del centrocampo. Poi la luce si affievola... Sfortunato nell'autogol. Succede.

Iotti: 7,5

Onnipresente. Macina chilometri, smista palle e soprattutto fa un grande e prezioso lavoro di interdizione soprattutto nel finale.





Rutigliano: 7

Santoni lo sta impiango come terzo attaccante. Come ala è atipica, predilige giocare sul centrodestra. Oggi ha segnato un gran gol, e si è prodigato anche nei recuperi per dare una mano al centrocampo.

Akpa Akpro: 6+

Giusto insistere su questo giocatore che svaria e sa rendersi pericoloso. Amnche lui, però, è calato nel finale.





A. Sow: 6

Qualche spunto, ma si è visto poco.





Carosso: 6

Huiberts: 6

O. Sow: 6

Haoudi: n.g.

Comi: 7 (Stava per segnare un eurogol).





Santoni: 7

Un punto importante conquistato e una squadra in crescita.