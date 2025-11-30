 / Pro Vercelli

Pro Vercelli | 30 novembre 2025, 16:30

Inter Under 23 - Pro Vercelli 1-1 (Un passo avanti)

Bianchi beffati da un'autorete. In calo nella ripresa dopo un ottimo primo tempo.

Rutigliano

Inter U23 – Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Rutigliano (PV) al 5'; autogol di El Bouchataoui (I U23) al 64'.

Primo tempo

Al minuto 5 la Pro Vercelli (dopo una fase di studio tra le squadre) passa: da Piran a El Bouchataoui, pronto passaggio filtrante per Rutigliano che avanza e, dalla distanza, sferra un sinistro alla Gigi Riva all'angolo basso alla sinistra di Melgrati. 

Inter U23 0 Pro Vercelli 1.

Gran mancino di Burruano dal limite e grande parata di Melgrati che si salva in angolo.

Poi. Gran copo di testa di Akpa Akpro e Melgrati con la punta delle dita salva con palla che schizza sulla traversa.

E ancora: tiro di El Bouchataoui e altra parata di Melgrati.

Insomma, una Pro Vercelli scatenata nel primo quarto d'ora.

Per l'Inter solo un bel colpo di testa di Presti, alto, e un tiro di Kamate, sul fondo. La difesa bianca è attenta.

Inter pericolosa al 33': tiro improvviso e angolato di Agbonifo che supera Coccolo, ma Passador risponde con prontezza. Bella parata dell'estremo difensore della Pro (coi compagni che si complimentano con lui).

Ora è l'Inter che spinge sull'acceleratore.


 

Secondo tempo

A differenza del primo tempo, l'Inter adesso pressa alto.

Un destro di Burruano alto e poco altro nei primi 10 del secondo tempo, meno brioso del primo.

Gran lavoro di Iotti in interdizione.

Tre cambi di Santoni al 60': dentro Carosso, Huiberts, O. Sow. Escono Pino, Burruano, Rutigliano.

Pareggia l'Inter. Agbonifo entra in area e crossa, El Bouchataoui, goffamente, invece di spedire sul fondo trafigge Passador: 1 a 1. Minuto 64.

Entra Comi, esce A. Sow.

Inter perilosissima: testa di Zuberek, alta di poco.

Gran botta velenosa e al volo di Topalovic, palla non distante dal èpalo alla destra di Passador.

Più Inter che Pro in questo finale.

Santoni manda in campo Haoudi, esce El Bouchataoui a 7 più recupero dal termine.

Gran parata di Passador, ma il gioco era fermo...

Girata al volo di alta classe di Comi, pallone fuori, ma il gesto tecnico dell'attaccante è da applausi.

Cinque di recupero.

Inter che attacca, Pro che si difende con ordine.

Fischio finale, giusto il pari. Una buona Pro, comunque.


 

Formazioni:

Inter Under 23: Melgrati; Cinquegrano, Prestia (Stante dal 46'), Alexiou; Kamate, Kaczmarski (Zanchetta dal 72'), Fiordilino, Bovo (Topalovic dal 46'), David; Agbonifo (Lavelli dall'80'), Spinaccè (Zuberek dal 60'). A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Topalovic, Stante, Venturini, Zouin, Re Cecconi, Zuberek, Lavelli. All. Vecchi.

Pro Vercelli: Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Pino (Carosso dal 60'); Iotti, El Bouchataoui (Haoudi dall'83'), Burruano (Huiberts dal 60'); Rutigliano (O. Sow dal 60'), Akpa Akpro, A. Sow (Comi dal 70'). A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Haoudi, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Comi, Carosso, Huiberts, Anton. All. Santoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo, sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: Bovo, Alexiou, Kamate dell'Inter U23; Clemente, Passador della Pro Vercelli.

Remo Bassini

