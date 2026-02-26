Auto distrutta dalle fiamme

L'incendio di un'autovettura ha impegnato, nella serata di mercoledì, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una di quello volontario di Santhià. Intorno alle 21,30, personale e mezzi sono intervenuti lungo sp593 nel CVomune di Alice Castello dove un mezzo, per causa al vaglio dei tecnici, è stato completamente distrutto dalle fiamme.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco si sono occupate della completa estinzione del roro e della messa in sicurezza della zona.

Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti di compentenza.