Cronaca | 26 febbraio 2026, 08:16

Auto distrutta dalle fiamme

Incendio nella serata di mercoledì ad Alice Castello

L'incendio di un'autovettura ha impegnato, nella serata di mercoledì, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una di quello volontario di Santhià. Intorno alle 21,30, personale e mezzi sono intervenuti lungo sp593 nel CVomune di Alice Castello dove un mezzo, per causa al vaglio dei tecnici, è stato completamente distrutto dalle fiamme.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco si sono occupate della completa estinzione del roro e della messa in sicurezza della zona.

Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti di compentenza.

