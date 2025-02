The Black Swan torna da Firenze soddisfatta e premiata

Trasferta a Firenze per 80 allievi della scuola Vercellese A.S.D. The Black Swan che hanno partecipato all’evento internazionale “Danza In Fiera” organizzato alla Fortezza da Basso. Anche questa volta i ragazzi del cigno nero sono riusciti a conquistare il pubblico, gli insegnanti e i giudici dell'evento portando a casa numerosi premi tra i quali viaggi/studio a New York e Stoccarda e borse di studio con Marco Astolfi e con DanceHaus di Susanna Beltrami. «Infine, ma non per importanza, si sono guadagnati un accesso diretto per la Performer Cup Italy sia come gruppi che come solisti», spiega soddisfatto l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino.

Durante i tre giorni di Fiera anche la direttrice della scuola Valentina Giardi e gli insegnanti Rachele Eusebione, Cecilia Trani e Federica Vercelli hanno tenuto stages per ogni materia con classi ciascune composte tra i 60 e 130 allievi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

«Non potremmo essere più fieri dei nostri allievi. Sono stati tutti favolosi dai più piccoli ai più grandi e speriamo che siano tanto orgogliosi di loro stessi tanto quanto lo siamo noi di loro», dice Valentina Giardi.

La prossima trasferta in programma è il Dance World Stoccarda che avverrà a fine Aprile. «Non vediamo l’ora di ospitare nella nostra sede in via Mazzini Anbeta Toromani l’8 marzo e Little Phil il 6 aprile», aggiunge Giardi.

Grande apprezzamento da parte del vicesindaco Sabatino per gli importanti risultati conseguiti, che confermano l’alta professionalità dell’ A.S.D. The Black Swan e dei suoi istruttori.