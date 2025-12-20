Dal gospel alla corsa dei Babbi Natale: il fine settimana in città

Fine settimana di appuntamenti natalizi, in città, per accompagnare i giorni dello shopping. Il coro "Gospel e dintorni" si esibisce alle 16,30 in piazza del Municipio in un concerto gratuito che precede la riaccensione del videomapping sulla facciata di Palazzo di Città. Le proiezioni saranno visibili a rotazione, con una breve pausa tra uno spettacolo e l'altro, sabato e domani dalle 17,30 alle 21.

In piazza Cavour, invece, dalle 14,30 alle 18,30 torna il villaggio di Babbo Natale con giochi e animazioni per bambini, mentre in centro tornano il Trenino lillipuziano, con partenza e arrivo in corso Libertà angolo via Vittorio Veneto e la casa di Babbo Natale con l'Officina delle emozioni. In via Nigra presenti sia oggi che domani le Coccole di Natale, con laboratori, musica, dolcezze, shopping, beneficenza. E, in via San Paolo, altro week end con animazioni, merende, cioccolata calda e vin brûlé.

Sempre Babbo Natale, infine, sarà protagonista, domenica alle 17, di "Running for a C(l)ause", la camminata dei Babbi Natale a cura della delegazione provinciale del Coni: la partenza è da piazza Cavour.