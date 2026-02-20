Gastroenterologia, in servizio una nuova specialista

«Attrezzature all’avanguardia e personale competente». È stato il primo commento della dottoressa Barbara Omazzi che, da giovedì scorso, è entrata a far parte dell’equipe di Gastroenterologia dell’ospedale Sant’Andrea. La nuova specialista vanta una lunga esperienza in questo settore maturata lavorando sempre in alcuni ospedali pubblici del milanese. Laureatasi nel 1985, dopo un breve periodo di tirocinio, nel 1989 ha avuto il suo primo incarico nel pronto soccorso dell’ospedale di Rho, dove nel 1993 era di turno quando fu ricoverato, in gravi condizioni, lo sciatore Christian Ghedina rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in autostrada. Specializzata in malattie del fegato, nel 2000 passa in gastroenterologia, arrivando a ricoprire l’incarico di direttore dei pronto soccorso degli ospedali dell’ASST Rhodense (Rho e Garbagnate Milanese), diventando poi Capo Dipartimento Urgenza ed Emergenza della stessa Azienda della quale è stata anche Membro del Comitato Scientifico.

«L’arrivo di questa nuova specialista è sicuramente un’ottima notizia per la nostra gastroenterologia - commenta il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci - Da tempo infatti in questa struttura c’è carenza di personale e non è stato facile reperire una specialista come la dottoressa Barbara Omazzi, che periodicamente affiancherà l’equipe del direttore di struttura dottor Alberto Premoli, che in questo periodo, insieme ai suoi collaboratori ha sempre continuato a garantire l’attività del reparto. A tutti loro va il mio ringraziamento».

«Anche se attualmente presto servizio presso l’Istituto Auxologico di Milano, ho accettato quest’incarico perché ho sempre creduto nella sanità pubblica, che deve essere sempre al passo con i tempi e soddisfare le esigenze dei cittadini», aggiunge la dottoressa Omazzi che affiancherà gli altri specialisti impegnati ad eseguire esami strumentali (gastroscopie e colonscopie) nell’Unità Operativa del Sant’Andrea.