Tappa vercellese per la Torch Run: l'inclusione viaggia sulle ali dello sport

La torcia che precede gli Special Olympics World Winter Games 2025 passerà a Vercelli il 4 marzo alle 15,30: accolta in corso Italia, arriverà in piazza Cavour intorno alle 17 dopo essere passati nelle mani di diversi tedofori che contribuiranno a diffondere un messaggio di inclusività, sport e valorizzazione delle caratteristiche di individuo. Attraverserà diverse località piemontesi per concludere il suo viaggio l’8 marzo a Torino con l’accensione del braciere per la cerimonia di apertura dei giochi.

«Lo sport per i nostri atleti è un importante momento di socializzazione - dice Milly Cometti, direttrice di Special Olympics Piemonte –; l'impegno di tutti dev'essere volto a valorizzare, nello sport come nella vita, le caratteristiche di ogni singola persona, superando il concetto di abilismo. Abbiamo coinvolto nell'accoglienza della torch run le scuole elementari e medie che realizzeranno disegni e animeranno l’arrivo della delegazione con la torcia».

Il passaggio è stato annunciato mercoledì mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Roberto Scheda: «I giovani speciali hanno doti incredibili, devono essere inclusi nella comunità per ciò che valgono come persone con le loro particolarità. Queste iniziative si ispirano a valori di inclusione, determinazione e sportività». Insieme a Scheda e Cometti, l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, Nicoletta Storchio di Rosa Blu, Francesca Vinzio, vice-direttore regionale team Piemonte Special Olympics e presidente dell'associazione PasSportout di Borgosesia e Claudio Sassone, direttore provinciale Special Olympics Italia della provincia di Novara. All'iniziativa, insieme al Comune, contribuisce il Coni con la delegata provinciale, Laura Musazzo.

«E’ un evento importante per la città – dice Sabatino – il 4 saremo in piazza ad accogliere la delegazione dimostrando tutta la sensibilità di cui Vercelli è capace».