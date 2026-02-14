Dopo i lavori del Piano Kipar riapre piazza Alciati

Si chiude il cantiere di riqualificazione della piazzetta Alciati, suggestivo angolo di corso Libertà che, dopo i lavori del Piano Kipar, riapre come spazio in parte pedonale e luogo di socialità. Rimosso l'asfalto - e con esso anche una trentina di posti auto a pagamento - l'area si presenta ora con un aspetto del tutto nuovo anche rispetto alle immagini storiche dell'acciottolato solcato dai lastroni carrai. Nell'area centrale, insieme alle panchine, anche 12 piante, mentre, lungo il perimetro dell'area, sarà ammessa la circolazion e delle auto per l'ingresso e l'uscita dal parcheggio del cortile podestarile (nel quale al momento sono però in corso interventi di sistemazione).

Da sabato 14 febbraio l'area è aperta al pubblico mentre, all'interno dei palazzi di edilizia pubblica che la circondano per due lati, proseguono i lavori di rifacimento degli appartamenti. Prima della rimozione delle transenne, nel pomeriggio di venerdì, l'ultimo sopralluogo del sindaco Roberto Scheda insieme con gli assessori Massimo Simion e Paolo Campominosi e il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino. La riapertura di piazza alciati completa la serie di interventi del Pinqua centro storico relativi alle connessioni e all'arredo urbano che hanno interessato anche viale Garibaldi, piazza del Municipio, via Palazzo di Città, la piazzetta davanti alle Poste e via San Paolo.