Dalle clementine anti violenza tremila euro per il centro Eos

Tremila euro: è la cifra donata da Confagricoltura Donna Piemonte, Soroptimist e Donne&Riso al Centro Antiviolenza Eos grazie alla distribuzione delle clementine contro la violenza sulle donne.

«Un risultato – ha detto il sindaco, Roberto Scheda, durante la consegna del contributo, venerdì 6 febbraio - che non è solo economico, è soprattutto simbolico. È il segno concreto della Vercelli che sa unirsi, fare rete e che, attraverso il lavoro di tante realtà, dimostra sensibilità, impegno e solidarietà verso chi vive situazioni di fragilità». I fondi sono stati raccolti, nelle scorse settimane, dalla vendita delle clementine anti-violenza.

«Un sincero ringraziamento - aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Valeria Simonetta - alle associazioni coinvolte, alle volontarie e ai volontari, all’ipermercato Carrefour che ha offerto un importante spazio e, naturalmente, ai vercellesi che hanno contribuito a questo gesto di solidarietà».