Ginnastica, vittoria della Libertas in A1: brilla Giulia Perotti

La seconda stagione della Libertas Ginnastica nella massima serie del campionato italiano parte con il primo posto nella tappa di Montichiari. Con un punteggio finale di 159.200 le ragazze ottengono il primo successo, nella storia recente della squadra, nel massimo campionato italiano a squadre. Giulia Perotti, Artemisia Iorfino, Alessia Daniello, Elena Colas, Thelma Lapombella, Elena Ferrari, allenate da Enrico Pozzo e Federica Gatti sono state protagoniste di una bellissima prova: Perotti, in particolare, all'esordio tra le senior, ha brillato sulle parallele asimmetriche e la trave.

Al secondo posto la Brixia Brescia che ha dovuto rinunciare a tutte le campionesse olimpiche ferme per il recupero degli infortuni; terzo gradino del podio per la Renato Serra di Cesena.

Il successo delle vercellesi apre la seconda stagione in A1 delle ragazze del presidente Luca Casalino. A complimentarsi l'amministrazione comunale che, in una nota dell'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, manda «Un grande applauso alle ginnaste della ASD Libertas Ginnastica Vercelli, per essersi piazzate sul podio più alto nel campionato Italiano di A1 che si è tenuto a Montichiari. I miei complimenti e quelli di tutta l’amministrazione comunale agli istruttori, al presidente e a tutto il consiglio direttivo».