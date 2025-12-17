Il Trino pareggia col Gattinara, in prima cat. esordio di Umberto Germano nel Cigliano (1 a 1 col Livorno Bianzè)

Promozione

Il Trino pareggia con il Gattinara, in vantaggio per due volte, prima con Carrese e poi con Brugnera viene però raggiunto. Tra l’altro con un rigore apparso dubbio; comunque la squadra di Modenese ha disputato una buona gara che fa ben sperare per il futuro. Pareggio, senza reti, per la Virtus Vercelli con l’Union Novara.

Risultati:

Gattinara - Trino 2-2, Union Novara – Virtus Vercelli 0-0

Trino:Beskorovaynyy, Giolo, Pomati, Meo Defilippi (dal 55’ Petrocelli), Buscaglia, Ndiaye, Porta, F. Carrese (dal 75’ Ciraulo), Volpatto (dall’80 Mercandino), Brugnera, Apollo (dal 69’ Balocco)

A disposizione: Minniti, Baggio, M. Carrese, Gaita, Massano. All. Modenese.

Prossimo turno (11 gennaio): Orizzonti C.A. - Virtus Vercelli, Gravellona – LB Trino

1^ Categoria

Il derby tra Cigliano e Livorno/Bianzè finisce in parità, dopo il primo tempo chiuso a reti inviolate, ad inizio ripresa sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Pasini. Il Cigliano reragisce e Varacalli impatta la gara. Da segnalare un rigore sbagliato dal Livorno/Bianzè e l’esordio in maglia giallorossa di Umberto Germano ex Pro Vercelli, Padova e Triestina. La Pro Palazzolo batte il Costigliole con marcature di Veliu, Petrillo, e doppietta di Augusti.

Risultati: Cigliano – Livorno/Bianzè 1-1, Pro Palazzolo – Costigliole 4-0

Prossimo turno (11 gennaio): Cigliano – Ponderano, CGC Aosta – Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo - Pozzomaina



