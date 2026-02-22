Due miracoli del portiere del Trento e due scivoloni difensivi condannano la Pro Vercelli

Pro Vercelli-Trento 1-3.

Marcatori: Pellegrini (T) al 51'; Comi (PV) al 65'; Triacca (T) al 69'; Sangalli al 93'.



Primo tempo

Trento pericoloso: cross dalla destra, Piran sfiora solo la sfera, Delmonte però tira in bocca a Livieri.

Cross di Piran, testa di Comi, che è smarcato, palla alla destra del palo del portiere.

Pro Vercelli che preme soprattutto sulla fascia destra, nella zona di Piran e Akpa Akpro.

El Bouchataoui scodella una bella palla per la testa di Coccolo, ma la conclusione del difensore termina alta, anche se non di molto, sulla trasferta.

Gara piacevole ed equilibrata nella prima mezz'ora.

Ci prova Iotti con un coraggioso sinistro al volo, con palla altissima. Era giusto tentare.

Già due ammoniti (Fossati e Aucelli, entrambi centrocampisti) tra gli ospiti.

Bella chiusura di El Biuchaoui che blocca una ripartenza del Trento.

Terzo ammonito nel Trento: si tratta di Triacca, per fallo su Sow.



Secondo tempo

Miracolo del portiere Barlocco: su cross di Furno, Comi impatta di testa, ma il numero uno ospite con prontezza di riflessi, respinge.

Il terzino Triacca fatica a marcare Sow, e rischia il secondo giallo.

Trento in vantaggio. Ripartenza del Trento con Dalmonte, palla a Chimenti che spara in porta, Livieri si oppone, palla sulla traversa, Pellegrini è il più lesto di tutti e insacca. Pro Vercelli 0 Trento 1.

Reazione immediata della squadra di Santoni.

Cross di Furno, tiro di Akpa Akpro, murato, palla a Iotti, tiro con salvataggio di un difensore piazzato davanti a Barlocco.

Pareggia la Pro. Cross perfetto di Piran, Comi anticipa tutti e di testa insacca: 1 a 1 al 67'.

Trento di nuovo in vantaggio: cross dalla destra di Triacca, il cross impatta sul terreno pochi centimetri prima del palo alla destra di Ulivieri, che non riesce a neutralizzare. Gol beffa, insomma, al 69'.

Escono Piran e Burruano, entrano Perotti e Huiberts.

Coni serve Sow che entra in area ma spreca, con un tiro strozzato, a lato.

Tiro di Maffei, alto, tiro di Ebone, alto.

Altro miracolo di Barlocco, che respinga un tiro ravvicinato di Iotti, ripartenza del Trento con Chinetti che spedisce sull'esterno.

Dentro Satriano e Carosso, escono Coccolo e Furno. Pro con due centravanti e due esterni offensivi.

Dentro al posto di Huiberts, in campo da pochi minuti.

Tiro di Lovisa, smarcato dopo una ripartenza, palla sul fondo.

Sei minuti di recupero.

Marchetti esce per infortunio alla caviglia, Pro in inferiorità numerica.

Parata di Livieri, palla a Carosso, Sangalli gli ruba la palla e segna. Carosso protesta per una spintonata, ma l'arbitro convalida. 3 a 1 per il Trento.

Doccia fredda, anzi ghiacciata, per la squadra di Santoni

ProVercelli: Livieri; Piran (Perotti dal 72'), Marchetti, Coccolo (Satriano dall'82'), Furno (Carosso dall'82'); El Bouchataoui, Iotti, Burruano (Huiberts al 72'; Pino dall'89'); Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Carosso, Pino, Huiberts, Zacchera, Boufandar, Clemente, Satriano, Regonesi. All. Santoni.

Trento: Barlocco; Triacca, (Miranda dall'83) Trainotti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (Sangalli dal 71') Benedetti (Candelari dall'83'); Dalmonte, Pellegrini (Ebone dal 58'), Chinetti (Ladisa dall'83'). A disposizione: Costantini, Tommasi, Sangalli, Capone, Ebone, Giannotti, Ladisa, Candelari, Corallo, Miranda. All. Tabbiani.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabbia

Ammoniti: Fossati e Aucelli, Triacca del Trento; Furno della Pro Vercelli;