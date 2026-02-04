Emmanuello, il saluto ai tifosi

È difficile trovare le parole giuste dopo 8 stagioni passati a lottare per questi colori. Oggi saluto la Pro Vercelli, ma lo faccio con la consapevolezza di chi ha dato tutto, fino all’ultima goccia di sudore.Oltre 200 presenze con questa maglia addosso, tre anni incredibili in Serie B e la certezza di non aver mai mollato di un centimetro.Qui mi sono sentito a casa fin dal primo giorno.

Voglio ringraziare di cuore i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, nei momenti di gloria e in quelli più difficili. Ci sono momenti che non svaniranno mai: quel gol al derby al 90° rimarrà impresso nella mia mente e nel mio cuore per sempre, un’emozione che non si può spiegare a parole. Perché si possono cambiare strade, ma la storia non si cancella! Grazie di tutto, bianca casacca, per sempre uno di voi

Simone Emmanuello

su instagram