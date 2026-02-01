Derby: Pro in vantaggio dopo 45 minuti con un gol capolavoro di Akpa Akpro

Pro Vercelli – Novara 1-0
Marcatori: Aka Akpro (PV) al 18'
Formazioni:
Pro Vercelli: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Furno; Iotti, El Bouchataoui, Burruano; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Rosin, Del Favero, Mallahi, Coppola, Rutigliano, Ronchi, O. Sow, Perotti, Carosso, Pino, Zacchera, Boufandar, Clemente, Regonesi. All. Santoni.
Novara: Boseggia; D’Alessio, Khailoti, Lorenzini, Dell’Erba; Di Cosmo, Basso, Collodel; Ledonne, Donadio; Alberti. A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Citi, Lanini, Ranieri, Morosini, Cannavaro, Arboscello, Cortese, Agyemang. All. Dossena.
Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata
Ammoniti: Iotti , Burruano(PV)
Primo tempo
4-3-3 da una parte, 4-3-3 dall'altra.
Due conclusioni fuori dalla specchio della porta per il Novara, nessun tiro dei Bianchi dopo 9 minuti. Ritmi elevati.
Gol capolavoro di Akpa Akpro al 18'. Sventagliata di A. Sow, Akpa Akpro supera Dell'Erba e con un grande esterno destro la mette sul sette alla destra del portiere.
Pro 1 Novara 0.
Ammonito Iotti al 24'.
La Pro chiede un penalty per intervento su Burruano. Arbitro al monitor. Non è rigore, sentenzia Sacchi di Maceratra..
Akpa Akpro incontenibile. Dossena cerca di correre ai ripari cambiando il difensore che dovrebbe contenerlo: esce Dell'Erba, entra Agyemang.
Da Piran ad Akpa Akpro che serve Comi, smarcato in area, ma il tiro del centravanti è deviata in corner da un difensore azzurro.
Funzionano bene le due catene: bene Furno e A. Sow a sinistra, benissimo Piran e Akpa Akpro a destra.
Tre di recupero al termine della prima frazione.
Ammonito Burruano.
Fine primo tempo con la Pro meritatamente in vantaggio.